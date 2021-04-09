Myanmar'ın BM Büyükelçisinden, BMGK'ye ülkesinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesi çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) – Myanmar'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kyaw Moe Tun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) ülkesinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesi ve yönetime el koyan orduya silah ambargosu ile yaptırım uygulaması çağrısı yaptı.

Myanmar'da askeri darbeye ve yönetimi ele geçiren orduya karşı çıkan Kyaw, BMGK'de yaptığı konuşmada, ülkesinde akan kanın durması için konseyin derhal harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

BMGK'ye "Lütfen şimdi harekete geçin" şeklinde seslenen Kyaw, konseye Myanmar'da uçuşa yasak bölge ilan edilmesi ile yönetime el koyan orduya silah ambargosu ve yaptırım çağrısında bulundu.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield de açıklamaların tek başına Myanmar ordusunun bölgenin güvenliğini tehdit etmesini engellemeyeceğini belirterek, konseyi somut adımlar atmaya davet etti.

"Ordunun hesaplarını bu noktada sadece somut bir eylem değiştirecektir." diyen Greenfield, kendi halkına karşı suç işleyen Myanmar ordusuna yaptırım ve silah ambargosu uygulanması gibi adımlar atılabileceğini söyledi.

Myanmar'da binlerce kişinin doğu sınırındaki hava saldırıları yüzünden Tayland'a, yüzlerce kişininse kuzeybatıdan Hindistan'a kaçtığına dikkati çelen Greenfield, 3 yıl önce de ordunun şiddeti yüzünden yüz binlerce Arakanlı Müslümanın yerinden edildiğini ve ordunun bir kez daha bölgeyi istikrarsızlaştırmasına müsaade edilemeyeceğini ifade etti.

– Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Myanmar'da güvenlik güçlerinin protestoculara silahlı müdahalesi sonucu 614 kişi yaşamını yitirdi.