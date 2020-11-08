N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nun ardından

İSTANBUL (AA) – Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nun başarılı bir şekilde düzenlendiğini söyledi.

Çintimar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen organizasyonun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında maratonu gerçekleştirdiklerini ifade eden Çintimar, "Pandemi ortamında bugüne kadar Türkiye'de yapılan bütün organizasyonların en büyüğü olan N Kolay İstanbul Maratonu'muz tamamlandı. Maraton ciddi bir katılımla, sağlık, maske ve mesafe ile alakalı çok kararlı bir duruşla gerçekleştirildi. Çok güzel derecelerle tamamlandı." diye konuştu.

Bu sene tarihte ilk olarak Avrupa'dan Asya'ya koşulduğunu dile getiren TAF Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sene Boğaz Köprüsü'nden değil de fuar merkezinden başlatılması, pandemi ile alakalı. Sporcuların daha geniş alanda giyinmesi, daha geniş alana yayılması için burada yapıldı. Başından sonuna kadar mükemmel ve güzel oldu. Buradan sonra da sporcularımız devam edecek. Salgın ortamında böyle bir organizasyonda baştan sona en iyi şekilde organizasyonunu gerçekleştiren İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Spor İstanbul Genel Müdürlüğüne, N Kolay Genel Müdürlüğüne, Türkiye Atletizm Federasyonuna, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bütün yetkililerine ve İstanbul Valiliğine teşekkür ediyorum. Burada yarışan dünya çapındaki sporcular ile bizim sporcularımıza teşekkür ediyorum. Pandemi dolayısıyla herkesin farklı düşündüğü ortamda böyle bir organizasyonda yarışmak, burayı güzelleştirmek için herkes elinden geleni yaptı. Bu anlamda teşekkür ediyorum. Çok ciddi bir ilgi vardı. 100 binlerin koştuğu ilgi neyse bugün daha fazlaydı. İstanbul Maratonu büyümeye devam edecektir. Pandemi ortamında zannediyorum dünyada yapılan spor organizasyonları içerisinde en büyüklerinden biri oldu."