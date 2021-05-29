n11.com’dan garaj11 ile araç alım ve satım imkanı

İSTANBUL (AA) – n11.com’un e-ticaretteki tecrübesi ve güvencesi ile Doğuş Holding’in otomotiv alanındaki bilgi birikiminin birleştirildiği garaj11, araç alım satımını kolaylaştırıyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, araç sahibi olmak, aracını değiştirmek veya aracını hemen satmak isteyenlerin yeni adresi garaj11 oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğuş Grubu ile Güney Kore’nin en büyük gruplarından SK Group’un ortaklığında kurulan n11.com İkinci El Satış Direktörü Kenan Bilirgen, garaj11 projesine ilişkin şunları kaydetti:

"E-ticaretin bu denli büyüdüğü ve dijitalleşmenin her geçen gün arttığı günümüzde, artık tüketiciler yaptıkları tüm alışverişlerde uçtan uça kurulmuş bir deneyim yaşamak istiyor. Biz de e-ticaretin sunduğu zahmetsiz ve güvenli alışveriş deneyimini otomotiv sektör dinamikleriyle birleştirerek garaj11’i hayata geçirdik. Projeyi hayata geçirirken öncelikli hedefimiz, tüketicilerin e-ticaretten sanki bir cep telefonu alır gibi otomobil alabilmesi yönündeydi ve bu doğrultuda karşılaşılabilecek tüm sorunları ortadan kaldıran, güven ve kolaylık vaadimizi destekleyen yeni hizmet ve çözümler geliştirdik. Platform çok kısa bir süre içinde organik olarak aylık 1 milyonun üzerinde trafik almaya başladı. Pazarda henüz yeni bir model sunmamıza rağmen birkaç ay gibi kısa bir süre içinde yüzlerce araç satışı gerçekleştirdik."

Bilirgen, "Aldığım araç sağlam mı, ekspertiz raporu güvenilir mi, ödeme yaparken sorun yaşar mıyım?" gibi soruların tümüne n11.com güvencesiyle cevap verdiklerini aktararak, garaj11’in sunduğu hizmetler ve sağladığı avantajlarla otomobil alım satımına yeni bir soluk getirdiklerine inandıklarını bildirdi.

– Haziran ayı boyunca ücretsiz nakliye fırsatı

Haziran ayının sonuna kadar sürecek tanıtım dönemine özel olarak garaj11’den araç alan tüm tüketiciler, Türkiye’nin her iline sağlanan ücretsiz nakliye fırsatından yararlanabiliyor.

garaj11 müşterileri, hayalini kurdukları otomobili akıllı filtreleme özelliği ile saniyeler içerisinde görüntüleyip, daha önce hiç olmadığı kadar detaylı bilgiye ulaşabiliyor. garaj11’de tüm araçlar bağımsız TÜV SÜD D-Expert’in ekspertiz raporu ve şase üzerinden tramer sorgulaması aracılığıyla listeleniyor.

Detaylı ekspertiz raporunda fiziki olarak aracı gören bir tüketicinin gözle fark edemeyeceği detaylar ve aracın kondisyonuyla ilgili teknik ölçümlere raporda şeffaf şekilde yer veriliyor. garaj11 ile devir masrafı da tarihe karışıyor.

Otomobilin devir-teslim işlemleri, aracı alan kişi adına garaj11 tarafından gerçekleştirilirken, kullanıcılar yeni otomobiline hiçbir ilave komisyon ya da masraf ödemeden anahtar teslim fiyatıyla kavuşuyor.

– Araçlarda garanti, banka kredisi, lojistik hizmeti tek platformda

Yalnızca belirli bir yaş ve kilometreye kadar olan araçların listelendiği garaj11’den araç alanlar, aldıkları araçlarda aracın motor, şanzıman, diferansiyel, tork konventörü ve elektrik sisteminde meydana gelebilecek arızaları teminat altına alan 3 ay/5 bin km garanti fırsatından yararlanabiliyor.

Tüketiciler alışveriş anında online olarak krediye başvurabiliyor. Ödemeler hiçbir ek masraf olmadan n11.com güvencesiyle yapılıyor. Ayrıca sunulan lojistik hizmeti sayesinde müşteriler aldıkları aracın evlerinin kapısının önüne kadar gelmesini sağlayabiliyor.