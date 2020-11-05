n11.com'un “Yılın İndirim Şovu 11.11” için geri sayım başladı

İSTANBUL (AA) – Dünyanın dört bir yanında online satış etkinliklerinin gerçekleştirildiği 11 Kasım'da uzun yıllardır başarılı sonuçlara imza atan n11.com'un "Yılın İndirim Şovu 11.11" kampanyası için geri sayım başladı.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, tüketicilerin merakla beklediği ve onlarca kategoride milyonlarca ürüne indirimlerle kavuştuğu 11.11 için hazırlıklar bütün hızıyla sürüyor.

n11.com'un üyeleri, bu yıl da kampanya boyunca farklı tutarlarda toplayacağı, mobil uygulama üzerinden eğlenceli oyunlardan kazanacağı ya da satın alacağı kuponlarla 11 Kasım'da avantajlı bir alışveriş deneyimi yaşayacak.

Her yıl 11.11 dönemine özel platformunda otomobil satışı yapan n11.com, bu yıl da kullanıcılarını hayalini kurdukları otomobile kavuşturacak. 11.11'de büyük indirimlerle satışa sunulacak Volkswagen'ler yeni sahipleriyle buluşacak.

Otomotivden elektroniğe birçok farklı kategoride dev indirimlerin hayata geçeceği 11.11'de, kullanıcılar birbirinden farklı kuponlarla indirim fırsatları yakalayabilecek.

n11.com üyeleri, www.n11.com veya mobil uygulama üzerinden kampanya günü kullanmak üzere "Tık Hızında Kupon", "Kuponmatik" ve "Eşle Kazan" fırsatları ile indirimlere kavuşacak. Kazanılan tüm kupon ve indirim hakları, 11 Kasım 2020 saat 00.00'da aktif olup 11 Kasım 2020 saat 23.59'a kadar geçerli olacak.

– Tık hızında kuponlar hesabında

n11.com üyeleri, her gün 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 21.00 saatlerinde tek tıkla hesaplarına yükleyecekleri kuponları 11 Kasım günü kullanabilecek.



e-ticaret platformunun mobil uygulamasında her gün saat 20.00'de açılacak Kuponmatik'le çark çeviren kullanıcılar, sürpriz indirim kuponlarını kazanabilecek.

n11.com'un mobil uygulaması üzerinden düzenlenecek oyunda belirtilen kampanya süreci boyunca en yüksek puanı kazanan 11 kişi indirim ödüllerini de kazanacak.

Kullanıcılar, 1-10 Kasım'da hafta içi her gün saat 09.30'da "Kupon Satışı" kampanya sayfasına tıklayarak kupon satın alabilecek ve kuponlarını 11.11'de yapacakları alışverişlerde kullanabilecek.

n11.com'da ayrıca kullanıcıların paylaştığı alışveriş listeleri, kuponlarla ödüllendirilirken 11.11 günü yapılacak alışverişlerde binlerce marka ve üründe sürpriz indirimler kullanıcıları karşılayacak.

Platformun mobil uygulamasını indirenler, hem 11.11 döneminde hem de sonrasında fırsatları katlayarak büyük indirimlerle alışverişin keyfini çıkaracak.