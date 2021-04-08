Naci Ağbal’ın görevden alınmasıyla AKP’li seçmenin bile güveni sarsıldı

MHP SEÇMENİ DIŞINDA

AKP seçmeni bile Ağbal’ın görevden alınmasından rahatsızlık duydu. Her 10 kişiden 6’sının ekonomi yönetimine olan güvenin zedelendiğini dile getirdi. Metropoll araştırma şirketi, geçen mart ayı için ‘halkın gündemindeki konulardan seçilmiş’, ‘Ayın 5 Rakamı’ başlıklı bir rapor yayınladı. Raporda, ‘enflasyon’, ‘siyasi gerilim’, ‘andımız’, ‘İstanbul Sözleşmesi’ ve ‘Merkez Bankası’ alt başlıkları yer aldı.

Ankette yer alan “Merkez Bankası Başkanı’nın dört ayda görevden alınması ekonomi yönetimine yönelik güveninizi nasıl etkiledi” sorusuna neredeyse yüzde 60’lık bir kısım ‘güveninin azaldığı’ yanıtını verdi. Öte yandan, kararsızların yüzde 22.6 ile güveni artanlardan fazla olması da dikkat çekti. Ankete verilen yanıtlar MHP dışında, AKP dahil diğer tüm partilerin seçmenlerinin gelişmeden rahatsızlık duyduğunu gösterdi. Partilerin dağılımında AKP seçmeninin yüzde 39.8’i, CHP’nin yüzde 84.9’u, İYİ Parti’nin yüzde 83.9’u ve HDP seçmenin yüzde 86.8’i ‘güvenim azaldı’ yönünde fikir beyan etti.