Naci Görür: Bardağı taşıran son damla rolü oynayabilir

Yazan:
Alaturka Online
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 25 Ekim’de Türkiye’den de izlenebilecek güneş tutulmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Yayınlanma: 16:09 – 08 Ekim 2022 Güncellenme:

Naci Görür: Bardağı taşıran son damla rolü oynayabilir

Prof. Dr. Naci Görür, güneş tutulmalarının depremlere olası etkisine dair önemli açıklama yaptı…

Güneş tutulmasıyla ilgili takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Görür, şu ifadelerini kullandı:

*Kimi takipcilerim soruyor. Bu ay güneş tutulması olacak . 17 Ağustos 1999 depreminden önce de olmuştu.

*Endişeliyiz hocam ya tekrar olursa diyorlar. Ay Dünya ile Güneş arasına girdiğinde bu olay gerçekleşir.

*Bu olay sırasında üç gezegen de aynı sırada olduğu için Dünya üzerine daha fazla çekim uygularlar. Bu çekim hem hidrosferde hem de litosferde kabarmalara neden olur.

*Kimi zaman litosferdeki kabarma 25-30 cm varabilir. Normalde bu çekim kuvveti büyük depremlere neden olmaz.

*Ancak kimi yerlerdeki faylar aşırı stres biriktirmiş ve deprem üretmeye zaten hazır hale gelmiş ise o faylar üzerinde depreme neden olabilir. Yani bardağı taşıran son damla rolü oynayabilir. Sevgiyle.

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