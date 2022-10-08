Naci Görür: Bardağı taşıran son damla rolü oynayabilir

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 25 Ekim’de Türkiye’den de izlenebilecek güneş tutulmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Prof. Dr. Naci Görür, güneş tutulmalarının depremlere olası etkisine dair önemli açıklama yaptı…

Güneş tutulmasıyla ilgili takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Görür, şu ifadelerini kullandı:

*Kimi takipcilerim soruyor. Bu ay güneş tutulması olacak . 17 Ağustos 1999 depreminden önce de olmuştu.

*Endişeliyiz hocam ya tekrar olursa diyorlar. Ay Dünya ile Güneş arasına girdiğinde bu olay gerçekleşir.

*Bu olay sırasında üç gezegen de aynı sırada olduğu için Dünya üzerine daha fazla çekim uygularlar. Bu çekim hem hidrosferde hem de litosferde kabarmalara neden olur.

*Kimi zaman litosferdeki kabarma 25-30 cm varabilir. Normalde bu çekim kuvveti büyük depremlere neden olmaz.

*Ancak kimi yerlerdeki faylar aşırı stres biriktirmiş ve deprem üretmeye zaten hazır hale gelmiş ise o faylar üzerinde depreme neden olabilir. Yani bardağı taşıran son damla rolü oynayabilir. Sevgiyle.

Kimi takipcilerim soruyor. Bu ay güneş tutulması olacak . 17 Ağustos 1999 depreminden önce de olmuştu. Endişeliyiz hocam ya tekrar olursa diyorlar. Ay Dünya ile Güneş arasına girdiğinde bu olay gerçekleşir. Bu olay sırasında üç gezegen de aynı.. — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 8, 2022

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