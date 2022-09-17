Naci Görür: Beklenen deprem eli kulağında

Yazan:
Alaturka Online
-

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın Yedisu kesiminde meydana gelen deprem sonrası dikkat çeken bir uyarı yaptı.

Yayınlanma:

Naci Görür: Beklenen deprem eli kulağında

Prof. Dr. Naci Görür, Erzurum ve çevre illerde hissedilen 4.9 büyüklüğündeki depremi sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Görür, şu ifadeleri kullandı:

*Elmalı-Yedisu /Bingöl’de 4,9 deprem oldu. Bu deprem KAF’ın Yedisu kesimi üzeride. Biliyorsunuz ben dahil tüm yerbilimciler bu kesimde 7’nin üzerinde deprem bekliyoruz.

*Burada son büyük deprem 1766 yılında. Geçen zaman düşünülürse beklenen depremin eli kulağında demektir. Sevgiyle.

Naci Görür'den sosyal konut uyarısı: Kesinlikle İstanbul'da uygulanmamalı İlginizi Çekebilir Naci Görür’den sosyal konut uyarısı: Kesinlikle İstanbul’da uygulanmamalı Erzurum'da korkutan deprem (Son depremler) İlginizi Çekebilir Erzurum’da korkutan deprem (Son depremler)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?