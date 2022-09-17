Naci Görür: Beklenen deprem eli kulağında

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın Yedisu kesiminde meydana gelen deprem sonrası dikkat çeken bir uyarı yaptı.

Prof. Dr. Naci Görür, Erzurum ve çevre illerde hissedilen 4.9 büyüklüğündeki depremi sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Görür, şu ifadeleri kullandı:

*Elmalı-Yedisu /Bingöl’de 4,9 deprem oldu. Bu deprem KAF’ın Yedisu kesimi üzeride. Biliyorsunuz ben dahil tüm yerbilimciler bu kesimde 7’nin üzerinde deprem bekliyoruz.

*Burada son büyük deprem 1766 yılında. Geçen zaman düşünülürse beklenen depremin eli kulağında demektir. Sevgiyle.

Elmalı-Yedisu /Bingöl’de 4,9 deprem oldu. Bu deprem KAF’ın Yedisu kesimi üzeride. Biliyorsunuz ben dahil tüm yerbilimciler bu kesimde 7’nin üzerinde deprem bekliyoruz. Burada son büyük deprem 1766 yılında. Geçen zaman düşünülürse beklenen depremin eli kulağında demektir. Sevgiyle pic.twitter.com/8YZolcC3wZ — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) September 17, 2022

İlginizi Çekebilir Naci Görür’den sosyal konut uyarısı: Kesinlikle İstanbul’da uygulanmamalı İlginizi Çekebilir Erzurum’da korkutan deprem (Son depremler)