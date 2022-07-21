Naci Görür, Düzce’ye dikkat çekti: ‘Sanırım risk var’ (Son depremler)

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Düzce’de dün meydana gelen depreme dikkat çekti. Görür, “Bu fay kesiminin Bolu ovasını kesip KAF ile birleştiği yer henüz kırılmadı. Burada sanırım risk var” dedi.

Balıkesir’in Gönen ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve birçok kentten hissedildi.

“BİRLEŞTİĞİ YER HENÜZ KIRILMADI”

Prof. Dr. Naci Görür ise dün Düzce’de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depreme dikkat çekti.

Görür, “İkinci bir deprem de Sarıçökek- Kaynaşlı, Düzce’de. 4,3 büyüklükte ve KAF üzerinde. Deprem üreten fay kesimi 1999’da Bolu Dağı Tüneline kadar kırılmıştı. Bu fay kesiminin Bolu ovasını kesip KAF ile birleştiği yer henüz kırılmadı. Burada sanırım risk var. Sevgiyle” ifadelerini kullandı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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