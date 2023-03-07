Naci Görür ‘Endişeliyim’ diyerek uyardı!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ağır yıkım yarattığı 11 ilde, yenileme çalışmalarına başlandı.

Deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken yenileme çalışmalarının başladığını söyleyen Naci Görür, 6 Şubat gibi bir afetin yeniden yaşanmaması için dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Görür’ün açıklamaları şöyle:

*Bu günlerde harıl harıl deprem bölgesinde yerleşim bölgelerini yenileme, ayağa kaldırma çalışmaları yapılıyor. Okan Tüysüz ile görüştük, duyduğumuz endişeleri bir kez daha duyuralım dedik: Deprem kentlerini tamir ve yenileme çalışmaları sadece bir inşaat projesi değildir.

*Her yerleşim alanının yüzey jeolojisini, yeraltı jeolojisini, jeomorfolojisini, jeofiziğini, sismolojisini, zeminini, vb ayrıntılı olarak bilecek ve yenilediğiniz bölgenin depremsellğini, aktif faylarını, çökme alanlarını, sıvılaşma yörelerini, kütle hareketlerinin olabileceği yerleri, deprem etkisinin büyütüleceği yöreleri, deprem dalgalarının bir nevi kapana kısılıp yıkıcı ekilerinin artacağı alanları, vb belirleyip inşaatına giriştiğiniz yerlerin yerleşime uygun olup olmadığına karar vermeniz, sonra da yenileme ve imar çalışmalarına girişmeniz lazım.

*Ne olur alelacale deprem bölgelerinde yenileme çalışmaları yapıp 6 Şubat gibi bir afeti aynı bölgedeki gelecek nesillerimize ihale etmeyelim. Sevgiyle.