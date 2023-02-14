Naci Görür, “İnşallah bu sefer sesimi yetkililere duyurabilirim” diyerek uyardı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında deprem gündemiyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Ay sonuna kadar kalıcı konutlar için çalışmalara başlamak istiyoruz” derken Cumhurbaşkanı Erdoğan da 1 yıl içinde yıkılan konutları yeniden inşasını hedeflediklerini söyledi.

Kararla ilgili deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür değerlendirmelerini paylaştı.

“İNŞAATA BAŞLANMAMALI”

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Görür, şunları söyledi:

“Televizyondan duydum, sayın Cumhurbaşkanımız deprem bölgesinde kalıcı konutlara bir an önce başlanacağını duyurdu. İnsani açıdan bu yaklaşımı elbette anlıyorum ama nacizane tavsiyem bu bölgenin tümünde mikro-bölgeleme çalışması yapmadan yerleşim alanları için yer seçilmemeli ve inşaata başlanmamalı. İnşallah bu sefer sesimi yetkililere duyurabilirim.”

DEPREMDEN ÖNCE UYARMIŞTI

Naci Görür, Kahramanmaraş’ta meydana gelen büyük depremden önce bölgeye yaptığı deprem uyarılarıyla sık sık gündeme gelmişti. Görür, depremden birkaç ay önce, “Maraş bölgesi riskli bir bölge. Bu bölgede Gölbaşı-Türkoğlu arası en son 1513, Doğu Hatay Fayı 1822 ve Amanos Fayı 521’de kırılmış. Buralarda tarihte çok büyük depremler var. Ve bu depremler tekerrür periyodu dolmak üzere” diyerek tehlikeye dikkat çekmiş ve yetkililere uyarılarda bulunmuştu.