Naci Görür o ili işaret etti ve uyardı: Stres transfer etmiş olabilir

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayana 11 ilden biri olan Adana ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Prof. Görür’ün açıklamaları şöyle:

*Arkadaşlar, Adana hep soruluyor. Herkes aynı şeyi tekrar tekrar soruyor. Kaygılarınızı anlıyorum ama mümkün olduğunca insanımıza yararlı olacak, onları doğru yönlendirecek konular üzerinde duralım.

*Maraş’ta 7,5 deprem üreten Sürgü fayı kırıldı ama onun batı-güneybatı uzanımı olan Sorgun fayı kırılmadı. Bu fay Adana havzasına dallanarak devam ediyor.

*Maraş, Yumurtalık, Osmaniye ve Ceyhan yörelerinde DAF’ın kolları var.

*Bu kollar üzerine Maraş ve Gaziantep depremleri stres transfer etmiş olabilir diye yönetimleri uyardık. Amaç doğru şeyler yapmak, yerleşim yerlerimizi deprem dirençli yapmak.

“BİLİM HOŞUMUZA GİDENİ, İSTEDİĞİMİZİ SÖYLEMEZ”

*Bilim durum ne ise onu söyler, istediğimizi, hoşumuza gideni değil. Lütfen insanları suçlamayalım, söylemedikleri şeyi söylemiş gibi yapmayalım bu işleri siyasileştirmeyelim.

*Gelin hep beraber deprem konusunda insanlarımıza, yöneticilerimize destek olalım, sevgiyle.