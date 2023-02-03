Naci Görür, Osmaniye depremi sonrası uyardı: Endişe ediyoruz

AFAD’ın verilerine göre, Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bugün saat 14.05’te deprem meydana geldi. 4.6 büyüklüğündeki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

“ENDİŞE EDİYORUZ”

Depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin olduğu bölümün bir kesimi için uyarıda bulundu.

Görür, “Yarbaşı-Düziçi/Osmaniye’de 4,2 deprem oldu. Deprem Doğu Anadolu Fay Zonunda. Bu zonun Çelikhan-Erkenek-Maraş kesiminden endişe ediyoruz. Bu kesimi NE ucundan 2020 Elazığ depremi yükledi. Bu deprem de küçük de olsa SW ucundan zorladı. Bu uçta son deprem 1998 Adana Depremi. Sevgi..” ifadelerini kullandı.