Naci Görür: Siyasiler deprem konusunda sessiz

Deprem hazırlıklarına ilişkin siyasete eleştiriler yönelten Prof. Dr. Naci Görür, “Gerek İstanbul’un gerekse başka yerlerin depreme hazırlanması konusunda kararlı ve ikna edici bir ses ne hükümetten ne de muhalefetten geliyor. Bir birleriyle yarışırcasına sorunlara sahip çıkan ve vaadlerde bulunan siyasiler deprem konusunda sessiz” dedi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem hazırlıklarına ilişkin siyasete eleştirilerde bulundu.

Görür, “Gerek İstanbul’un gerekse başka yerlerin depreme hazırlanması konusunda kararlı ve ikna edici bir ses ne hükümetten ne de muhalefetten geliyor. Bir birleriyle yarışırcasına sorunlara sahip çıkan ve vaadlerde bulunan siyasiler deprem konusunda sessiz” dedi.

“SANDIKTA GEREĞİNİ YAPACAĞINIZI BELİRTİN”

“Böyle bir beka sorununda sessiz olmaları anlamlı. Bu konuda topa girmek işlerine gelmiyor olmalı” eleştirisinde bulunan Görür, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Belki de göze görünür işlere talip olmak iktidar için daha kestirme bir yol olarak görülüyor. Önümüzde çok ciddiye alınan bir seçim var. Yüzbinlerce insanımızın can güvenliğini dile dahi getirmeyip bu konunun üzerini örten siyasilere, hangi partiden olursanız olun can güvenliği talebinizi iletin, eğer tepki alamazsanız sandıkta gereğini yapacağınızı belirtin. İnanın bu en etkili yoldur. Önümüzde yaklaşık bir yıl var. Unutmayın seçmenin dediği olur. “

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