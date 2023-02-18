Naci Görür, tekrar büyük deprem olma riskini açıkladı

Deprem sonrası kendisine yöneltilen sorulara sosyal medya üzerinden topluca yanıt veren yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, iki büyük depremin olduğu faylarda enerjinin büyük ölçüde boşaldığını belirtti.

Görür, “Bir yerde büyük deprem olunca o yörede ve o hatta tekrar yeterli enerji birikinceye kadar büyük deprem olmaz. Kuzey Anadolu Fay Zonunda büyük deprem beklediğimiz yerler kırıldıktan sonra bu zonda artık uzun süre büyük deprem olmaz” dedi.

“UZUN SÜRE SAKİN DURURLAR”

Yer bilimci Görür, depremle ilgili tartışmaların bir kenara bırakılması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

*Bugünkü depremlerin olduğu Doğu Anadolu Fayında enerji büyük ölçüde boşaldı. Bazı yöreler hariç bu zonda büyük depremler olmaz.

*Bu fay zonlarında bir müddet büyük depremlerde kırılmamış fay parçaları kırılır ve zonlar artık uzun süre sakin duracak şekilde dururlar.

*Bu söylediklerim ülkemizin en önemli iki fay zonu için geçerlidir.

*Fay tartışmalarını bırakalım, deprem nerede olacak, nasıl olacak gibi tartışmaları bırakalım. Deprem gerçeğini kabul edelim ve deprem dirençli kentler talep edelim.

*Bunu tüm siyasilerden talep edelim ve yasal yollardan sesimizi duyuralım. Tek yol budur.