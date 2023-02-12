Naci Görür’den “Adana” açıklaması

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Hatay ve Adana yöresinin daha hassas hale geldiğini düşünüyorum” açıklamasının ardından çok sayıda mesaj geldiğini belirterek, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı.

– Arkadaşlar, lütfen biraz da beni anlayın. Hepinizin acısına, endişesine saygı duyuyorum ama binlerce kişi bana defalarca yazıp aynı şeyleri soruyor, açıklama istiyor.

– Yanlış anladığı veya anlamadığı halde sitem ediyor, az da olsa kimileri saygı sınırını zorluyor. Şimdi Adana Milletvekili meslektaşım Sayın Müzeyyen Şevkin ile konuştum. Adanalı kardeşlerim evlerine girmemekte direniyorlarmış.

– Arkadaşlar, eğer evinizde hasar yoksa, AFAD veya belediye yetkilileri bir sorun görmüyorsa lütfen onlara uyun ve evlerinize dönün.

– Bilim insanları olarak bizler hükümeti, yerel yönetimleri ve halkı görevimiz gereği uyarabiliriz.

– Tıpkı Elazığ depreminden sonra Maraş konusunda uyarı yaptığımız gibi. Maraş depremi olduktan sonra güney alanların Adana ve Antakya yörelerinin de özenli olması gerektiği hususunda yetkilileri uyardık.

– Bu illa orada şu zamanda şöyle deprem olacak demek değildir. Bilinçli olmak, hazır olmak, yanlış davranmamak demektir. Sevgiyle…

“DİKKATLİ OLMAMIZ LAZIM”

Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş depremleri sonrası Hatay ve Adana için uyarılarda bulunarak, şunları söylemişti.

– Çevredeki faylarda belirli bir stres transferi olabilir. Bu depremlerden sonra Hatay ve Adana yöresinin daha hassas hale geldiğini düşünüyorum.

– Adana havzasında Doğu Anadolu fay kuşağının devamı gibi düşünülen, orada da irili ufaklı faylar var, Hatay’ın ölü fay kesimlerinde bir stres transferinin olabileceğini, oralara bir yük geldiğini düşünüyorum.

– Oralarda özenli ve dikkatli olmak lazım ama onun dışında büyük ölçüde Doğu Anadolu fayı enerjisini boşalttı ve azalttı. Tıpkı Kuzey Anadolu fayı gibi. Bundan sonra büyük ölçüde o faylarda bir rahatlama olacaktır.

– Uzun dönem büyük depremler meydana gelmeyecektir ama dediğim yerlerde de dikkatli olmamız gerekiyor. Bizim endişe ettiğimiz yerler Bingöl ile Karlıova arasında, Doğu Anadolu fayının en Kuzey Doğu ucunda bir kesim var.

– Orada en son deprem 1766 gibi oldu, oradan endişe ediyoruz. Bu Maraş fayından dolayı, Hatay ve Adana havzası kesiminde dikkatli olmamız lazım.