Naci Görür’den beton dökme uyarısı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ciddi bir uyarıda bulundu. Artçı depremlere dikkat çeken Görür, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Arkadaşlar, deprem bölgesinde artçı depremlerin yoğun olduğu bu zaman diliminde inşaatlarda beton dökmek son derece sakıncalıdır. Beton pirizlenme süresinde ciddi çatlak ve tahribat alabilir ve görevini göremez hale gelebilir. Sevgiyle.”

PİRİZLENME NEDİR?

Çimento ve alçı gibi bağlayıcı maddelerin su ile karıştırılıp bir hamur haline geldikten bir süre sonra yapısındaki suyu kaybederek katılaşması.