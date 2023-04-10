Naci Görür’den depreme karşı kritik öneriler

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından ‘Deprem dirençli kentler yolunda bir öneri’ başlığıyla paylaşım yaptı.

Paylaşımında hükümete önerilerde bulunan Naci Görür, şunları söyledi:

* “Deprem kentlerinde kent yönetim sistemi kentin mikro-bölgeleme verilerine göre kurgulanmalıdır.

“MİKRO-BÖLGELEME VERİLERİ ETKİN BİR ROL OYNAMALI”

* Kentin planlama, gelişim, mekan kullanımı, altyapı, yapıstoku, vb unsurlarına ait kararlarda mikro-bölgeleme verileri etkin bir rol oynamalı ve karar mekanizmaları buna göre oluşturulmalı ve bu mekanizmalar gerekli yasa ve yönetmeliklerle desteklenmelidir.

* Kentler siyasi tercihlerle, rant değerlendirmeleriyle veya göçlere bağlı gecekondu patlamalarıyla büyümemelidir.

* Tüm kentlerimizde mikro-bölgeleme çalışmaları tamamlanmalıdır. Hükümetimiz bu hizmette MTA’yı kullanmalıdır.

* TÜBİTAK bu projelerin tüm illerde usulüne uygun yapılması için gerekli proje desteğini vermelidir. Sevgiyle.”