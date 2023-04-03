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3 Nisan 2023
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Naci Görür’den depreme önlem çağrısı: Bu bölgeyi çok dikkatli inceleyip ders çıkartsınlar

Alaturka Online
Alaturka Online

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depremlere değinerek önemli paylaşımda bulundu.

“DEPREM DİRENÇLİ KENTLER OLUŞTURURKEN DAHA BİLİNÇLİ OLALIM”

Mesajında yetkililer ve halka çağrıda bulunan Görür, şunları aktardı:

* “6 Şubat Deprem Bölgesine özel ihtimam gösterilmeli. Kentlerin nasıl depreme hazırlanması gerektiği hususunda bütün veri ve bilgiler harabeye dönmüş bu deprem bölgesinde mevcut.

* Eğer onları dikkatlice inceler ve araştırırsak deprem dirençli kentler oluştururken neyi yapmamız, neyi yapmamamız gerektiği uygulamalı bir şekilde ortaya çıkar.

* Tavsiyem yer bilimciler, jeoteknikciler, deprem mühendisleri, inşaatçılar, mimarlar, kent planlamacıları, belediye başkanları, halk vb. bu bölgeyi çok dikkatli inceleyip ders çıkartsın. Çıkartsınlar ki bundan sonra ülkemizde deprem dirençli kentler oluştururken daha bilinçli olalım. Sevgiyle.”

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