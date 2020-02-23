Naci Görür’den kritik uyarı: 5.8’den daha büyük deprem üretebilir!

Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, İran’da meydana gelen ve Van’ı da vuran depremin Başkale Fayı’nın kuzeydoğu ucunda gerçekleştiğini belirttti.

Naci Görür, “Bu fay uzunluğu itibariyle 5,8’den daha büyük deprem üretebilir. Başkale’nin şehir merkezinde dikkatli olunmalı” uyarısında bulundu. Görür, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

* Arkadaşlar, bu Van/Başkale depreminden sonra gelin başta Sn Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm hükümet yetkililerine, tüm muhalefete, tüm aydınlarımıza, tüm halkımıza, kısaca tüm yurtseverlere şunu haykıralım: lütfen ama lütfen bugünden sonra en büyük ulusal projemiz…

* “Deprem kuşaklarımızda kentsel dönüşüm” olsun. Ülke olarak bazı eksiklikleri sineye çekeriz, yeterki artık insanlarımız ölmesin. Birbirimize yazalım, duyuralım bunu. Zaten hükümet de bu yolda bir adım atmıştı.

* Arkadaşlar, Kandilli deprem lokasyonunu düzeltmiş. Önceden gönderdiğim haritaya bakın. Deprem Başkale Fayının kuzeydoğu ucunda (BşF). Bu fay uzunluğu itibariyle 5.8’den daha büyük deprem üretebilir.

* Dolayısıyla tamamı kırılmamış olabilir. O zaman Başkale’nin şehir merkezinde ve çevresinde dikkatli olunmalıdır. İleriki günlerde fayın güneybatısı da hareketlenebilir. Ayrıca Hasan Timur Fay zonunda(HFZ) Muradiy’ye doğru olan yerleşimler için de dikkat edilmelidir.

HOY’DA 5.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İran’ın Hoy kentinde sabah saat 08.53 sıralarında meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem, Van’da can ve mal kaybına neden oldu. Van merkez başta olmak üzere birçok ilçede hissedilen deprem Başkale’nin Kaşkol, Güvendik, Gelenler ve Özpınar mahallelerinde ise yıkımlara neden oldu.

Kaşkol ve Gelenler mahallelerinde deprem maddi hasara yola açarken; Özpınar Mahallesi’nde ve Güvendik Mahallesi’nde toplam 9 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. AFAD, UMKE ve ambulansların sevk edildiği bölgede enkaz altından yaralı olarak çıkarılan 31 kişi Başkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, durumu ağır olan 6 kişi ise Van’a sevk edildi. (İHA)

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