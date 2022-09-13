Naci Görür’den sosyal konut uyarısı: Kesinlikle İstanbul’da uygulanmamalı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın duyurduğu sosyal konut projesini değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, deprem riskine dikkat çekerek “Bu proje kesinlikle İstanbul’da uygulanmamalıdır” görüşünü paylaştı.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın duyurduğu sosyal konut projesini değerlendirdi.

Görür, “Ev sahibi olmayanlar için bu önemli. İnşallah planlandığı üzere yapılır ve arzu edilen amaca ulaşır. Ancak tahribatını bekleyen İstanbul’da bugüne kadar neden bir dönüşüm projesinin yapılmadığı tartışmalıdır” dedi.

“KESİNLİKLE İSTANBUL’DA UYGULANMAMALI”

Naci Görür, bu büyük projede özen gösterilmesi gerekilen konuları madde madde şöyle sıraladı:

“1) Yerleşim alanları deprem riskini artıracak zemin üzerinde olmamalı,

2) Zemin kalitesi A veya B sınıfı olmalı,

3) Yapı alanları doğrudan Fay zonları ve yakınında seçilmemeli,

4) İnşaat bölgesinde deprem tehlike analizi yapılmalı,

5) İnşaat alanındaki en büyük yer hızı ve iğmesi ve deprem şiddeti verilere göre belirlenmeli ve alt ve üstyapı ona uygun planlanmalı,

6) Yapılar deprem dirençli hafif ve ekonomik yapılar olmalıdır,

7) Eteğine veya içerisine yapıldığı kentlerin yapı ve nüfus yoğunluğunu artırmamalı

8) Bu proje kesinlikle İstanbul’da uygulanmamalıdır.”

İlginizi Çekebilir Erdoğan sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı