Nadal, Djokovic ve Federer'den “Siyahilerin Hayatları Önemlidir” paylaşımı

İSTANBUL (AA) – Tenisin erkek yıldızları Rafael Nadal, Novak Djokovic ve Roger Federer, sosyal medyada başlayan "Siyahilerin Hayatları Önemlidir" kampanyasına destek verdi.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki olarak başlatılan "Siyahilerin Hayatları Önemlidir (Black Lives Matter)" kampanyasına destek vermek için Nadal, Djokovic ve Federer de sosyal medyadan siyah bir sayfa paylaştı.

Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine spor camiasından gelen tepkiler her geçen gün artıyor. Ulusal ve uluslararası spor camiasının önde gelen kulüp, yönetici ve sporcuları, ABD'de yaşanan ırkçılık olayını hafta boyunca sosyal medyadan attıkları mesajlarla kınamaya devam etti.

Kadın tenisçilerden Japon Naomi Osaka ve ABD'li Serena Williams da sosyal medyadan dün yaptıkları açıklamalarda, Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki göstermişti.