Nahid Yamak, Giresunspor başkanlığına adaylığını açıkladı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Nahid Yamak, “Yeşil kentimizin bembeyaz çocuklarının takımı Giresunspor’umuz zor bir süreçten geçiyor. Ben ve yönetici arkadaşlarım bu tarihi süreçte elimizi taşın altına koyarak, Giresunspor’umuzu yeniden ayağa kaldırmak için başkanlığa ve yönetime talipliyiz. Öncelikli hedefimiz yeşil beyazlı camiada yeniden birlik ve beraberliği sağlamak, şehrimizin tüm dinamikleri ile omuz omuza vererek Giresunspor’umuzu eski başarılı günlerine döndürmek olacak” dedi.

Kaybedecek zamanları olmadığına dikkat çeken Yamak, “Giresunspor’umuzun transfer tahtası kapalı. Acil yapılması gereken ödemeler var. Sorunları biliyoruz ve bu sorunları çözmek için Giresunspor’u yönetmeye talipliyiz. Yarın önce seçimli olağanüstü genel kurulumuz, akşam da Kayserispor ile çok kritik bir maçımız var. Kaybedecek bir dakikamız bile yok. Aciliyet sırasına göre bir planlama yaptık. Genel kurulda Giresunspor kongre üyelerinden Giresunspor’u yönetme yetkisini alıp hemen işe koyulmamız lazım. Aldığımız kararın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, tüm Giresunspor sevdalılarını önce yarınki kongreye sonra da yarın akşamki Kayserispor maçında takımımıza desteğe davet ediyorum” diye konuştu.