Naklen yayın ödemelerinde ortalık karıştı! ‘TFF bakkal dükkanı değil…’

NAKLEN POLEMİK

KORONAVIRÜS salgını, ligleri erteletince, ekonomik olarak pamuk ipliğine bağlı kulüpler iyice sıkıştı. Futbolun oynanmadığı dönemde yayıncı kuruluş beIN Sports’u bünyesinde barındıran Digiturk, federasyona ve kulüplere maçların yeniden başlayacağı tarihe kadar ödemeleri askıya aldıklarını bildirdi.

Kulüpler Birliği Vakfı’nda ise mart ayının ilk üç ayına dair ödemelerin yapılmadığı ayrıca bu kez fedakârlık yapması gereken tarafın Digiturk olduğu dile getirildi. Son sürecin özeti kısaca bu. Ancak durum kızışacak gibi.