Nakliyeciler isyan etti! CHP vekiller şok oldu! “Aha büyük devlet..”





Türkiye’nin Orta Asya’ya açılan Sarp Sınır Kapısında nakliyecilerin Kazakistan’ın çıkardığı zorluklar karşısında destek çağrısına CHP’den yanıt geldi. Artvin’e giden CHP Ekonomi Masası üyeleri Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, nakliyecilerle görüştü. Bir nakliyeci, “Duruyor arabam 11-12. gün. Bak üstüme başıma bak, bir de yabancı TIR’ların haline bakın. Ne hale düştük? Büyük devletmişik? Buyur abi aha büyük devlet” dedi. UĞUR İSTANBULLU Türkiye’nin Orta Asya’ya açılan Sarp Sınır Kapısında nakliyecilerin Kazakistan’ın çıkardığı zorluklar karşısında destek çağrısına CHP’den yanıt geldi. Artvin’e giden CHP Ekonomi Masası üyeleri Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, nakliyecilerle görüştü. Bir nakliyeci, “Duruyor arabam 11-12. gün. Bak üstüme başıma bak, bir de yabancı TIR’ların haline bakın. Ne hale düştük? Büyük devletmişik? Buyur abi aha büyük devlet” dedi. Yalım ve Güzelmansur; önce CHP İlçe Başkanlığı’nda konuyla ilgili açıklama yaptı ardından sorunu yerinde görmek için Sarp Sınır Kapısı yakınındaki TIR parkına gitti. Özkan Yalım, sorunun; Kazakistan Hükümeti'nin vermiş olduğu “dozvola” yani geçiş belgesinin tükenmesinden kaynaklığına dikkat çekti ve şunları söyledi: “Hopa’dayız. Sarp Sınır Kapısındayız. Bir TIR parkındayız. Burada meslektaşlarımız ülkenin ürettiği, fabrikalarımızın sanayimizin ürettiği malları, Türki cumhuriyetlerine götürmek için emek veren, direksiyon sallayan değerli kaptan arkadaşlarımızla, TIR parkındayız. Birçok arkadaşımız günlerdir burada yatıyor. Gerçekten çok zor şartlar altındalar; duş yok, banyo yok, tuvalet bile çok uzakta var. Yani sonuçta gerçekten zor durumdalar. Peki neden bu zorluğu çekiyorlar? Neden bu ülkenin ürettiği malları, Türki cumhuriyetlerine çok geç sürede ulaştırmak için burada bekliyorlar? NAKLİYECİNİN İSYANI: “BÜYÜK DEVLETMİŞİK(!)” Nakliyecilerden İrfan Dalkan, şöyle anlattı: “Azeri kardeşlerimiz yabancı arabalardan bu paraları talep etse, ben derim ki mesela ‘ondan da alıyor benden de’ başım gözüm üstüne. ‘37 tonu geçtin’ ver 87 dolar. Demiri şey etsen ‘yanıcı’ diyor. ‘Yanıcı 350 dolar’ diyor adam, ne yapabilirsiniz? Şamar oğlanı oldum. Türkmenistan, senelerdir çalıştık ‘Beş gün var abi çıkacaksın’, daha düne kadar Gürcistan dedi ki ‘Sana 48 saat ülkeyi terk edeceksin. Ya bizim ülkemiz akıl mı oldu? Bizim ülkemiz akıl mı oldu akıl? Bana diyor ki ‘Yol açık neden gitmiyorsun’ diyor. ‘Nasıl yol açık’ dedim ya? ‘Hazar üzerinden gemiyle gideceksin’ dedi. Ben dedim ‘Onun maliyeti 3 bin dolar, bin dolar versene’ dedim, ‘Sen benimle dalga mı geçiyorsun’ dedim. Özbek’in tüccarına ‘Yüz dolar fazla ver’ de hele verecek mi? Sana ihracatımız var, Özbek’in tüccarı senden yüz dolar eksiğine bir yerden mal bulsun vallahi sana yönünü dönmez. Tamam ihracatımız gitsin, başım üstüne. O zaman biz ölek abi, ölek. Aha duruyor arabam 11-12. gün. Bin 600 SSK var, 7 buçuk milyar kaskom var, 7 buçuk milyar trafik sigortam var. Allah rızası için 750 milyon verin yahu. Bak üstüme başıma bak, bir de yabancı TIR’ların haline bakın. Ne hale düştük? Büyük devletmişik. Buyur abi aha büyük devlet, kimse artık gidiyorlar, takır takır çalışıyorlar abi.” BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #chp #nakliyeciler #haber #özkanyalım #mehmetgüzelmansur #haberler #sokakröportajı #tırcılar