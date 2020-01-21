Nakşibendi şeyhi Çevik, arazi anlaşmazlığının kurbanı olmuş

Şeyhin cenaze törenine katılan AKP Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, SÖZCÜ’ye çarpıcı açıklamalar yaptı ve şöyle dedi: “Şeyh, genç yaşına rağmen bölgede çok sevilen bir kişiydi. Yakup Şeflekçi, son iki yıla kadar kendi ticaretini yapan, işi gücü yerinde biri… Madde bağımlısı olunca işleri de kötüye gitmiş. Medreseye gelip gidiyor, Abdülkerim hocanın da talebesi olmuş. Öldürmeden önce ‘Bana da dua eder misin?’ diye dua istiyor ve tabancasını çıkarıp vuruyor.”

Aynı zamanda şeyhin öğrencisi olan Şeflekçi’yle ilgili iki iddia bulunuyor. Ailesi, şeyhin arazi anlaşmazlığında hakemlik yaptığı için öldürüldüğünü belirtirken, AKP Bitlis Milletvekili Cemal Taşar da katil zanlısının babasının ‘Oğlum iki yıldır madde bağımlısıydı’ dediğini açıkladı. Çevik’in 1999-2002 yılları arasında Bitlis milletvekilliği yapan Yahya Çevik’in de amca oğlu olduğu ortaya çıktı. Yahya Çevik de SÖZCÜ’ye “Burada büyük bir köy var, Yakup Şeflekçi de bu köyden. Arazi anlaşmazlığına düşünce Abdülkerim’den hakemlik yapmasını istemişler. Arazisi az belirlenen taraf da olayı gerçekleştiriyor” diye konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Vahdettin İnce ise “Bizim oralarda, bu tür bir alime böyle bir saldırı yapılmaz. ‘Acaba bu işte, bir iş mi var?’ sorusunu akla getiriyor” dedi.