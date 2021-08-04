Nallıhan Kuş Cenneti’ndeki yangın yeniden alevlendi

Yazan:
Alaturka Online
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Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti çevresinde geçtiğimiz günlerde ormanlık alanda çıkarak söndürülen yangın yeniden alevlendi.

YAYINLANMA: 19:22 – 04 Ağustos 2021

Nallıhan Kuş Cenneti’ndeki yangın yeniden alevlendi

Nallıhan Kuş Cenneti’nde geçtiğimiz günlerde çıkarak söndürülen yangın yeniden alevlendi. Vatandaşların ihbarı üzerine Kuş Cenneti bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin uzun çalışması sonucu yangın tekrar çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının tekrar çıkmaması için ekipler soğutma işlemlerine devam ediyor. (İHA)

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