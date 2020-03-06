Namık Koçak’tan gazetecilik ve nezaket dersi – Günün Tartışması (5 Mart 2020)





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mültecilerin Yunanistan’a geçmeye çalıştığı Edirne’deydi. Vilayetin önünde açıklama yaparken, üç gündür bölgede bulunan TELE1 Program Müdürü ve Programcısı Namık Koçak, Soylu’nun açıkladığı sınırı geçen mülteci sayısının kaynağını sordu. Tele1'e destek olmak için:

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