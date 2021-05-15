“Namuslu şekilde battık” diyen Trabzonlu esnaf Erdoğan ve Bahçeli’yi tiye aldı! Hakkını helal etmedi

İşyerine “Namuslu bir şekilde battık” yazısını asan Trabzonlu lokantacı İbrahim Odabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hakkını helal etmediğini söyledi. Odabaş, “Evde çocuklar geçen televizyon reklamlarında çikolata reklamı izliyordu. Kızım döndü, ‘Baba hani benim çikolatım’ dedi. Dedim kızım çikolatını Devlet Bahçeli yedi” diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ibrahimodabaş #receptayyiperdoğan #devletbahçeli #trabzon #esnaf #helallik #akp #mhp #erdoğan #bahçeli #trabzonluesnaf #cumhurbaşkanı #sokakröportajları #röpotaj #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online “Namuslu şekilde battık” diyen Trabzonlu esnaf Erdoğan ve Bahçeli’yi tiye aldı! Hakkını...