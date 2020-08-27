Naomi Osaka önce boykota katıldı, sonra vazgeçti

Amerika Açık öncesi önemli bir hazırlık olan Cinncinati Masters’ta yarı finale yükselen Naomi Osaka, NBA’de yaşanan boykot sonrasında kendisinin de maça çıkmayacağını ve siyahlara karşı yapılan şiddet ve sosyal adaletsizliği protesto edeceğini açıkladı.

Japon raket bugün ise kararından döndüğünü ve müsabakaya çıkma kararı aldığını açıkladı. Yaptığı açıklamada maçları erteleyen WTA ve USTA’nın aldığı kararda önemli rol oynadığını söyleyen Osaka, “WTA ve USTA maçları yarına kadar erteleyerek sürece dikkat çekmek konusunda önemli bir adım attı. Bu sebeple kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Osaka, NBA’de başlayan boykota MLB’de de olduğu gibi katılma kararı alarak toplumda yaşanan ırkçılık ve sosyal adaletsizliğe dikkat çekmek istemişti.

22 yaşındaki yıldız oyuncu yarı finalde Belçikalı raket Elise Mertens ile karşı karşıya gelecek. Sporcular bu turnuvanın ardından Amerika Açık’a katılacak.

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