Napoli Barcelona maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Napoli Barcelona şifresiz kanalda mı?

Napoli Barcelona maçı için heyecan dorukta. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında bu akşam İtalyan ekibi Napoli San Paolo Stadı’nda İspanyol devi Barcelona’yı konuk ediyor. İstanbul’da oynanacak finale giden zorlu yolda iki ekip de karşılaşmadan galip ayrılarak rövanş maçı için avantaj yakalamanın planlarını yapıyor. Peki Napoli Barcelona karşılaşması hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? Napoli Barcelona maçı saat kaçta başlayacak? İşte dev mücadelenin yayın bilgileri ve maç analizi.

NAPOLİ BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Napoli sahasında Barcelona’yı konuk ediyor. Saat 23.00’da başlayacak mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Napoli Barcelona maçını şifresiz canlı izlemek için üyelik gerekmektedir.

NAPOLİ- BARCELONA MAÇ ANALİZİ

Napoli ve Barcelona, kulüp tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek.

Napoli, Avrupa kupalarında İspanyol takımlarıyla eşleştiği iki eleme turunda da turnuvaya veda etti. İtalyan ekibinin iki eşleşmede de rakibi Real Madrid’di.

Barcelona’nın Şampiyonlar Ligi eleme turlarında İtalyan takımlarına karşı aldığı son deplasman galibiyeti, Napoli’yi çalıştıran Gennaro Gattuso’nun formasını giydiği Milan’ı Nisan 2006’da 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada geldi. İspanyol ekibi, o tariten bu yana beş İtalya ziyaretinden galip ayrılamadı ve son dört karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

Şampiyonlar Ligi’ne katıldığı altı sezonun üçünde eleme turlarına kalan Napoli, bugüne kadar çeyrek finale yükselemedi.

Şampiyonlar Ligi’nde oynanan son 12 sezonunun tamamında son 16 turunu geçmeyi başaran Barcelona, turnuva tarihindeki en uzun serinin sahibi. İspanyol ekibinin son 16’da elemeyi başaran son takım Liverpool’du.