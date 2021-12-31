Napolili ünlü kadın mafya lideri hayatını kaybetti

“Pupetta” ismiyle tanınan ve henüz 18 yaşındayken kocasının katilini sokak ortasında öldüren Assunta Maresca, İtalya’nın güçlü mafya örgütlerinden Camorra’nın ilk kadın lideriydi.

Sozcu.com.tr

İtalya’da 18 yaşındayken eşinin katilini soğukkanlılıkla öldüren ve sonrasında Camorra mafyasının başına geçen Assunta Maresca, 86 yaşında hayatını kaybetti.

“Pupetta” (Küçük Oyuncak Bebek) ismiyle tanınan ve eski bir güzellik kraliçesi olan Maresca, İtalya’nın güçlü mafya örgütlerinden Camorra’nın ilk kadın lideri olarak dikkat çekmişti.

Ülkede kötü üne sahip bir karaborsacının kızı olan Maresca, 1950’lerin ortasında henüz 18 yaşındayken ve 6 aylık hamileyken Napoli’de kocasının ölüm emrini veren Camorra lideri Antonio Esposito’yu sokak ortasında vurarak öldürmüştü.

14 yıl hapis yatan Maresca, daha sonra yenilenen Camorra mafyasının ilk kadın lideri olmuştu.

Napoli’de birçok mafya örgütü, kadınlar tarafından yönetiliyor. Napolili birçok kadın mafya lideri, ailelerindeki erkeklerin öldürülmesi ya da hapse atılmasının ardından çetelerde yönetimi ele geçirmişti.

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