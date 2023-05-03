Narkotik polisleri “Sürprizzz” diyecek

Ankara merkezli 52 ilde yürütülen Kökünü Kurutma Operasyonu’nda uyuşturucu imalatçı ve tacirlerinin de aralarında bulunduğu 524 şüphelinin gözaltına alındı.

Operasyonla ilgili bilgi veren Süleyman Soylu, “Bir yıllık takip çerçevesinde yeni bir yöntem geliştirdiklerini ve gerek konumlama itibarıyla gerekse de hesaplara sürekli olarak para aktarımı itibarıyla yaptığımız takibat önemli sonuçlar ortaya koydu.” dedi.

NUMUNE ALACAKLAR

Organizasyonun kendi içerisinde hesaplar ve kişiler üzerinden sürekli olarak uyuşturucu alım ve satımını koordine ettiğinin anlaşıldığını belirten Soylu, içinde suç örgütünün lider ve yöneticilerinin de bulunduğu şüpheli 598 kişinin uzun bir süre banka hesaplarının ve hareketlerinin takip edildiğini anlattı.

Türkiye’de geçen yıla göre uyuşturucu kullananların yüzde 8 azaldığını öne süren Soylu, denetimli serbestlikten yararlanan uyuşturucu kullanıcılarına da kolluk kuvvetlerinin sürekli ve sürpriz bir şekilde ziyaretler yapacağını, aldıkları numunelerle uyuşturucu kullanımını takip edeceklerini anlattı. (AA)