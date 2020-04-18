NASA 10 yıl sonra ilk kez ABD topraklarından uzaya astronot gönderebilecek

NEW YORK (AA) – Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yaklaşık 10 yıl aradan sonra ilk defa, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) Amerikan topraklarından astronot gönderme kapasitesine ulaştıklarını ve mayıs ayında iki astronot taşıyacak bir mekiğin fırlatılacağını açıkladı.

NASA tarafından cuma günü yapılan basın açıklamasında, "SpaceX, astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken’i ISS’e ulaştırmak üzere Mayıs 27’de, Florida’nın Kennedy Uzay Merkezinden bir fırlatma gerçekleştirecektir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, NASA’nın, uzay mekiği programını 2011 yılında askıya almasından sonra ilk kez Amerikan topraklarından içinde astronot bulunan bir roketin dünya yörüngesine fırlatılacağı belirtildi.

NASA ile ortak uzay çalışmaları yürütmek için 18 yıl önce kurulan SpaceX firmasının da kuruluşundan bu yana ilk defa mürettebatlı uçuş misyonunu gerçekleştireceği de aktarıldı.

– Salgın nedeniyle fırlatma merkezine seyirci kabul edilmeyecek

Öte yandan NASA’nın açıklamasında, mayıs ayında yapılacak fırlatma sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeni ile seyirci kabul edilmeyeceğinin altı çizildi.

Amerika ve Rusya’nın ISS operasyonunu yürüten iki ortak ülke olmasına karşın, 2011’den bu yana, Rusya ISS’e mürettebatlı mekik fırlatabilen tek ülke olma özelliğini elinde bulunduruyor ve ABD'nin astronotlarının Rusya’ya ait soyuz isimli uzay mekiği ile ISS’e gönderilmesi için koltuk başına 10 milyonlarca dolar ödediği biliniyor.

NASA, mürettebatının ISS’e Amerika’dan gönderilebilmesi için SpaceX ve Boeing firmalarına milyarlarca dolar destek vermiş ve Ocak 2020’de SpaceX bu alanda başarılı bir test gerçekleştirdiğini duyurmuştu.