NASA 2025’e kadar aya insan göndermeyecek

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 2025’e kadar aya astronot göndermeyeceğini açıkladı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Yöneticisi Bill Nelson bir telekonferans görüşmesinde, NASA’nın 2025’e kadar aya astronot göndermeyeceğini açıkladı. Nelson, NASA’nın aya insan gönderme hedefini ertelediğini ve bunun 2025’ten önce gerçekleşmeyeceğini ifade etti.

Nelson yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın aya insan gönderme planına atıfta bulunarak, “Trump yönetiminin 2024’te aya insan gönderme hedefi teknik fizibiliteye uygun değildi” dedi.

Nelson, NASA’nın Artemis programı olarak bilinen aya insan gönderme misyonunun 1. görevinin 2022 baharına ertelendiğini, Artemis II misyonunun 2024’e ve Artemis III misyonun 2025’e ertelendiğini söyledi.

NASA, aya astronot göndermedeki ertelemelerde ayrıca Blue Origin uzay uçuşu firması ile bu yılın başlarında açılan davanın da payı olduğunu söyledi. Dava nedeniyle NASA ile SpaceX uzay uçuşu firması arasındaki iletişimin kesintiye uğramasının ardından NASA, Perşembe günü federal mahkeme kararıyla beraber, yeniden SpaceX ile Ay’a iniş sözleşmesi üzerinde çalışmaya devam edileceğini söyledi.

NASA’nın Artemis uzay görevi kapsamında 2024’e kadar Ay’a insanlı uzay uçuşlarının gerçekleşmesi planlanıyordu.

NASA, daha önce insanları Ay’a gönderme programına Apollo 11 görevi ile başladı. 1969 yılında Apollo 11 uzay görevi ile Neil Armstrong aya ilk ayak basan insan oldu. (İHA)

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