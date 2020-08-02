NASA Astronotları Dünya’ya Döndü 

SpaceX firmasının yeni ‘‘Crew Dragon’’ aracıyla Uzay İstasyonu’na giden iki NASA astronotu Pazar günü tekrar Dünya’ya döndü.

Uzay İstasyonu’nda iki ay geçiren astronotlar Meksika Körfezi sularına indi.

Kapsülün iniş esnasında yavaşlatılması için iki paraşüt kullanıldı.

Bob Behnken ve Dough Hurley, NASA’nın 9 yıl sonra uzaya yolladığı ilk astronotlar.

Dünya atmosferine yeniden girerken kapsülün dış kabuğu 1.900 santigrat dereceye kadar yüksek sıcaklıklara dayandı. Özel giysiler içindeki astronotlarsa kabinin içinde 30 santigrat dereceye kadar çıkan sıcaklıkta inişi gerçekleştirdi.

Astronotlar inişten bir saat sonra helikopter ile alınarak kıyıya çıkartıldı ve sağlık kontrolundan geçirildi.

SpaceX’in ”Crew Dragon” kapsülü 31 Mart’ta Florida’daki Kennedy Uzay İstasyonu’ndan havalanmıştı.







NASA tarihinde ilk defa astronotlar özel bir şirketin tasarladığı kapsülle iniş yaptı.

Daha önce astronotların Atlas Okyanusu’na inmesi planlanmıştı. Ancak Tropik Fırtına Isaias nedeniyle bu seçenek iptal edildi.

Astronotların başarıyla dünyaya dönmesi, SpaceX firmasının tasarladığı uzay aracının güvenilirliğini de kanıtlamış oldu.