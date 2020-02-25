NASA’nın ilk siyahi kadın matematikçisi hayatını kaybetti

NASA’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Johnson’ın, NASA’nın kapılarını açan ilk kadın ve siyahi olduğu vurgulanarak, yoğun uzay araştırmalarının yapıldığı o yıllara liderlik ettiği ve yaptığı çalışmalar ve yetenekleri ile bir matematikçi olarak insanların Ay’a ayak basmasına yardım ettiği belirtildi.

Johnson, ırkçılık ve ayrımcılığın yaygın olduğu yıllarda NASA’ya giren ilk siyahi kadın olarak tarihe geçmişti. 1953-1986 yıllarında, 33 yıl NASA’da çalışan Johnson, özellikle ilk uzay yolculukları sırasında roket ve Dünya yörüngeleri üzerine hassas hesaplamalar yapmıştı.

4 Kasım 2015 günü, dönemin ABD Başkanı Barack Obama’nın elinden ülkedeki en yüksek vatandaşlık ödülü olan ‘Başkanlık Özgürlük Madalyası’nı almıştı.