NASA'nın yarışmasında Van Gölü fotoğrafının birinci seçilmesi Vanlıları sevindirdi

VAN (AA) – ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafının birinci seçilmesi, Van'da büyük sevinç yarattı.

Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü fotoğrafının da yer aldığı yarışmanın sonucunun açıklanmasıyla Vanlılar, sosyal medya hesaplarından sevinçlerini dile getirdi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, NASA tarafından düzenlenen yarışmada fotoğrafın birinci seçilmesinin, kentte büyük bir sevince neden olduğunu söyledi.

– "Van Gölü'nü, gelecek nesillere masmavi olarak bırakacağız"

Bu süreçte tüm Türkiye'nin yanlarında yer aldığını ve fotoğrafın birinci seçilmesine katkı sunduğunu aktaran Bilmez, şöyle konuştu:

"Astronot Kate Rubins, 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü fotoğrafıyla NASA'nın fotoğraf yarışmasına katıldı. 32 fotoğraf arasında Van Gölü fotoğrafı finale kaldı. Dün akşam itibariyle oylama bitti. Birkaç saat önce sonuçlar açıklandı ve masmavi Van Gölü fotoğrafı birinci oldu. İran ve Irak'tan bizi arayıp bu yarışmaya katıldıklarını iletenler oldu. Yaşar Kemal'in hayalindeki mavi ülke Van Gölü'nü, gelecek nesillere masmavi olarak bırakacağız. Destekleriyle yanımızda olan başta Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye, tüm bakanlarımıza, devlet büyüklerimize ve tüm vatandaşlarımıza Vanlı hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum."

– "Rubins'i fahri hemşehri olarak ilan edeceğiz"

Astronot Kate Rubins'in artık bölgenin tanıtım elçisi olduğunu ifade eden Bilmez, şöyle devam etti:

"Rubins'i, rekorlar kitabına girmiş Van Kahvaltısı'nı yapmaya davet ediyoruz. Bisiklet tutkunu olan Rubins'in, Vangölü Aktivistleriyle birlikte Van Gölü sahilinde bisiklet turuna katılmasını istiyoruz. Ayrıca Rubins'in dalgıç olduğunu biliyoruz. Van Gölü'nde yüzyıllardır yaşayan ve kısa bir süre önce keşfedilen bir mikrobiyalitin içerisinde yaşayan balık türünün küçük mercan olduğu tespit edildi. Rubins ile inci kefaline kardeş olan mercan balığını dünyaya tanıtacağız. Kate Rubins, kentimize geldiğinde üniversitemiz tarafından hediye edilen Van kedisini, kendisine takdim edeceğiz. Van Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla bu hafta Astronot Kate Rubins'i fahri hemşehri olarak ilan edeceğiz."

– "Destek veren herkese teşekkür ederiz"

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise çevrim içi fotoğraf yarışmasında 930 binden fazla oyun kullanıldığını aktardı.

Yarışmada, 32 fotoğraf arasında bulunan Van Gölü fotoğrafının birinci seçilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Say, "Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendi başta olmak üzere bakanlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine kurumlarımıza ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu birincilik, kentimizin tanıtımına önemli katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.