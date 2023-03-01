Nasser Al-Khelaifi’den Omuz Omuza kampanyasına 50 milyon TL’lik destek

Futbol dünyasının deprem bölgesine destek adına bir araya geldiği Omuz Omuza kampanyasına dünya üzerinden de önemli destek gelmeye devam ediyor. Son olarak Türkiye’de maç yayınlarının da haklarını elinde bulunduran beIN Media Group Yönetim Kurulu Başkanı sıfatının yanı sıra PSG ve ECA’in (Avrupa Kulüpler Birliği) başkanlıklarını yürüten Nasser Al-Khelaifi, kampanyaya destek gecesine telefonla katıldı.

Gerçekleştirilen telefon görüşmesinde maddi yardım tutarlarını açıklamayan Nasser Al-Khelifi; yaşadığı üzüntüyü ve desteğini, “Bütün kulüp başkanlarına, oradaki kardeşlerime, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanına, bütün teknik direktörlere, oyunculara, futbol ailesine, oradaki kardeşlerimize, kız kardeşlerimize, Türkiye’deki tüm tanıdıklarımıza başsağlığı dilemek istiyoruz. Şu an Türkiye’de değiliz ama kalbimiz sizinle. Sizin acınızı paylaşıyoruz. Bugün Ali Koç ile de durumu görüştüm. Gerçekten sizinle birlikte olmak bizim görevimiz. Biz de elimizden gelen maksimum yardımı yapmaya devam ediyoruz. Biliyoruz çok büyük kayıplar var. Omuz Omuza kampanyası ile ne kadar önemli bir yardım yaptığınızı da buradan saygıyla izliyorum” şeklinde ifade etti.

Programın sunuculuğunu üstlenen Acun Ilıcalı’nın desteklerinden dolayı ilettiği teşekküre ise, “Bana teşekkür etmenize gerek yok. Biz, bunu çünkü kalbimizden gererek yapıyoruz. Bunun görevimiz olduğunu düşünüyoruz. Sizi ailemiz olarak görüyoruz ve sizin için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Burada şov için karşınızda değilim. Yaptığımız tüm yardımları içtenlik ile gerçekleştiriyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Türkiye’deki tüm kardeşlerimizleyiz. Dualarımız her zaman sizinle birlikte. Umarım çok çok kısa sürede çok daha iyi bir hale gelecek her şey” şeklinde yanıt verdi.

TOPLAM 50 MİLYON TL’LİK BAĞIŞ

Al-Khelaifi’nin telefon görüşmesini sonlandırmasının ardından ise Acun Ilıcalı, Katarlı iş insanının sağladığı maddi destek miktarını açıkladı. Nasser Al-Khelaifi, başkanlık düzeyinde yönetim kademesinde yer aldığı bu üç oluşum adına toplam 50 milyon TL’lik bir bağış gerçekleştirdi.

Digiturk adına 20 milyon TL’lik bir bağış yapan Al-Khelaifi, PSG adına 1 milyon Euro ve ECA (Avrupa Kulüpler Birliği) adına da 500 bin Euro maddi destek sağladı.