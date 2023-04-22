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22 Nisan 2023
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Nathan Redmond durdurulamıyor! Beşiktaş’ı sırtlıyor

Alaturka Online
Alaturka Online

Beşiktaş’ta Nathan Redmond fırtınası devam ediyor… Sezon başında çok büyük umutlarla Norwich City’den transfer edilen İngiliz yıldızdan beklenti çok büyüktü. Fakat 29 yaşındaki futbolcu bir türlü beklenen seviyeye çıkamadı, yıldız imajını sahada veremedi. 20 hafta her maçta oynayan ve golle 20. haftada tanışan tecrübeli oyuncu ligin son bölümünde coştu.

Golsüz maçta sessiz kaldı

26. haftada İstanbulspor karşılaşmasında fileleri sarsan Redmond, Kadıköy’de 4-2 kazanılan tarihi Fenerbahçe derbisinde oyuna ikinci yarıda girdi ve 1 gol, 3 asistle kahramanlaştı. Hemen bir sonraki hafta Giresunspor mücadelesinde de fileleri sarsan deneyimli hücumcu golsüz sona eren Trabzonspor karşılaşmasında sessiz kalmıştı.

Orucunu bozdu

Yıldız oyuncu bir maçlık gol orucunu Ümraniye deplasmanında bozdu. 25’te Cenk Tosun’un asistinde fileleri sarsan Nathan Redmond oynadığı son 5 maçta 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

 

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