National Interest, ABD’nin 3. Dünya Savaşı’na nasıl hazırlandığını anlattı

Kris Osborn imzalı yazıda, ABD Hava Kuvvetleri’nin Red Flag tatbikatı sırasında, ‘kırmızı takım’ adı verilen ve gelişmiş hava savunma sistemleri ile beşinci nesil savaş uçaklarına sahip, deneyimli ve iyi silahlanmış düşmanla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

ABD’nin bu tatbikatlarla 3. Dünya Savaşı’na hazırlandığı tahminine yer verildi.

ABD Hava Kuvvetleri’nin raporuna göre, tatbikatın amacı, orduyu “çoklu alanlı” savaşa hazırlamak.

Raporda, “Hava çatışması taktiği, Red Flag tatbikatlarının senaryolarında ana odak noktası olarak kalıyor. Fakat uzayda ve siber ortamda ortaya çıkabilecek tehditler de dikkate alınıyor. Bu nedenle ordu, başarılı bir görevi yerine getirmek için her türlü düşman engeline karşılık vermeye ve bu engelin üstesinden gelmeye hazırlıklı olmalı” ifadesine yer verildi.

Osborn, uzayda ve siber ortamda tehditlerin meydana gelmesi durumunda, düşmana ait hava savunma sistemlerinin yok edilmesinin ABD Hava Kuvvetleri için daha zor hale geldiğinin altını çizdi.