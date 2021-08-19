NATO açıkladı: Kabil Havalimanı’nda 12 kişi öldü

Yazan:
Alaturka Online
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NATO, Taliban’ın Afganistan yönetiminin pazar günü ele geçirmesinin ardından Kabil Havaalanı’nda 12 kişinin öldüğünü açıkladı.

SOZCU.COM.TR

Yayınlanma: 10:48 – 19 Ağustos 2021 Güncellenme: 10:58 – 19 Ağustos 2021

NATO açıkladı: Kabil Havalimanı’nda 12 kişi öldü

NATO tarafından yapılan açıklamada, Taliban’ın Kabil’i ele geçirdiği pazar gününden bu yana havalimanında yaşanan olaylarda 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Taliban sözcüsü, Perşembe günü yaptığı açıklamada, ölümlerin ya silahlı yaralanmadan ya da izdihamlardan kaynaklandığını söyledi ve hala havalimanı kapılarındaki insanları, yasal seyahat haklarına sahip değillerse evlerine gitmeye çağırdı.

Taliban sözcüsü, havalimanından ayrılan kişilerin evlerine gidebileceklerini, onlara hiçbir düşmanlık gösterilmeyeceğini de belirtti.

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