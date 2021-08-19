NATO açıkladı: Kabil Havalimanı’nda 12 kişi öldü

NATO, Taliban’ın Afganistan yönetiminin pazar günü ele geçirmesinin ardından Kabil Havaalanı’nda 12 kişinin öldüğünü açıkladı.

SOZCU.COM.TR

NATO tarafından yapılan açıklamada, Taliban’ın Kabil’i ele geçirdiği pazar gününden bu yana havalimanında yaşanan olaylarda 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Taliban sözcüsü, Perşembe günü yaptığı açıklamada, ölümlerin ya silahlı yaralanmadan ya da izdihamlardan kaynaklandığını söyledi ve hala havalimanı kapılarındaki insanları, yasal seyahat haklarına sahip değillerse evlerine gitmeye çağırdı.

Taliban sözcüsü, havalimanından ayrılan kişilerin evlerine gidebileceklerini, onlara hiçbir düşmanlık gösterilmeyeceğini de belirtti.

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