NATO Genel Sekreteri: Ukrayna yolcu uçağını İran hava savunma sistemleri düşürmüş olabilir

ABD-İran geriliminin çatışmaya dönüşmesiyle kadük hale gelen İran’la nükleer anlaşmayı kurtarmanın yollarını görüşmek amacıyla AB dışişleri bakanlarının Brüksel’de düzenlediği acil toplantı öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’den açıklamalar geldi.
Brüksel’de basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, ABD’nin Kasım Süleymani suikastına misilleme olarak İran’ın Irak’taki ABD üslerine füze saldırısı düzenlemesinin ardından, çarşamba günü Ukrayna Uluslararası Havayollarına ait bir yolcu uçağının Tahran’da düşmesiyle ilgili şeffaf soruşturma çağrısı yaptı.