NATO Genel Sekreteri’nden Türkiye’ye ‘destek’ açıklaması



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 33 şehit verdiğimiz Suriye’deki saldırı sonrası canlı yayında açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, “NATO, Türkiye’ye desteğini birkaç farklı yöntemle gösterecektir” dedi.

“Esad yönetimindeki askerler bu saldırıyı gerçekleştirmiştir” diyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, şunları söyledi:

* Bu saldırının durdurulmasını, uluslararası hukuka uyulmasını ve BM destekli barış süreçlerinin devam etmesi gerektiğini dile getiriyorum. Biz bu saldırıyı kınıyoruz.

“TÜRKİYE’NİN YANINDAYIZ”

* 2018 tarihli ateşkese devam edilmelidir. Yapılmazsa insani kriz kötüleşecektir. Şu anda İdlib’de kalanlar için insani durum oldukça kötü durumdadır. NATO Türkiye’nin yanındadır, Türkiye’yi çok kıymetli bir müttefik olarak görmektedir.

“DESTEĞİMİZİ BİRKAÇ FARKLI YÖNTEMLE GÖSTERECEĞİZ”

* Türkiye, milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. NATO, Türkiye’ye desteğini birkaç farklı yöntemle gösterecektir. Biri hava koruma yolları ile olacaktır. Bu da Suriye’den gelen hava saldırıların durdurulmasını sağlayacaktır. NATO’nun güneydoğu sınırını korumaya devam edeceğiz.

“ESAD’I ARADIK, TALEPLERİMİZİ İLETTİK”

* NATO müttefiki üyeler; yaşanan can kayıpları nedeniyle taziyelerini şehit ailelerine ve Türk halkına iletmiştir. NATO, Esad’ı arayarak bu hava saldırılarını durdurması, ateşkese uyması gerektiği konusunda taleplerini iletmiştir. Ayrıca uluslararası hukukun tamamen uygulanması gerektiğini söylemiştir.

“HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ DEĞİŞTİRMEYİ ÖNERİYORUZ”

* Yüz binlerce kişi kendi evlerini terk etmek zorunda kalmıştır. NATO müttefikleri bugün Türkiye’ye desteğini sunuyor. Hava savunma sistemlerini değiştirmeyi öneriyoruz. Erken uyarı ve gözlem uçakları var. Ancak NATO müttefikleri, Türkiye’ye desteğini artırmak için daha fazla neler yapabileceğini araştırmaktadır.