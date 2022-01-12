NATO-Rusya Konseyi Ukrayna gündemiyle toplandı

NATO-Rusya Konseyi, uzun bir aranın ardından Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilimi ele almak üzere toplandı.

Sozcu.com.tr

NATO-Rusya Konseyi, Rusya’nın Ukrayna sınırında yığınak yapmasıyla bölgede tansiyonun yükselmesinin ardından 2019’dan beri ilk kez toplandı.

Brüksel’de bugün düzenlenen toplantıya, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Rusya adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandır Gruşko ile Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin katıldı.

Kremlin sözcüsü Dimitriy Peskov, toplantıda Rusya’nın güvenlik garantilerini de içeren bir dizi talebi NATO’ya ilettiğini belirtti. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmek gibi bir niyeti olmadığını yineleyen Peskov, Rusya’nın taleplerinin ültimatom anlamına gelmediğini söyledi.

Peskov, Batılı ülkelerin Rusya’nın eski komünist ülkelerdeki NATO faaliyetleriyle ilgili endişelerine yanıt vermesi gerektiğini kaydetti.

ABD‘nin NATO temsilcisi Julianne Smith ise, Ukrayna sınırında 100 bine yakın Rus askeri bulunduğunu belirterek “Bu krizin nedeni Rusya’nın eylemleri. Biz diplomasiye ve tansiyonun düşürülmesi yönündeki çabalara bağlıyız. Rusya’nın askerlerini geri çekmesini istiyoruz” dedi.

Rusya, daha önce de ABD ve müttefiklerinden Ukrayna’nın NATO’ya kabul edilmemesini ve bu ülkedeki NATO faaliyetlerinin durdurulmasını içeren bir dizi güvenlik garantisi istemişti.

Pazartesi günü de ABD’yle Cenevre’de Ukrayna krizini görüşen Rus yetkililer, yarın da Viyana’da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı yetkilileriyle bir araya gelecek.

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