NATO üyeleri içinde ittifaka en olumsuz bakan Türkiye

Açıklamada, “Genel olarak NATO, bazı üye ülkelerin liderleri arasındaki son gerilime rağmen halkları arasında olumlu olarak algılanıyor” dendi.

NATO’nun 29 üyesinden Türkiye dahil 16’sında gerçekleşen araştırmaya göre, ortalama halkın yüzde 53’ü NATO’ya olumlu bakıyor.

NATO’ya en olumlu bakış açısı, yüzde 82 ile Polonya, yüzde 77 ile Litvanya ve yüzde 72 ile Hollanda’da çıktı. Kanadalıların yüzde 66’ı ittifaka olumlu bakarken İngiltere’de bu oran yüzde 65 olarak gerçekleşti. ABD’de ise halkın sadece yüzde 52’si ittifak hakkında iyi düşüncelere sahip.

Bu arada en düşük destek seviyesi Türkiye’de gözlemleniyor. Türkiye’den ankete katılanların yüzde 55’i NATO’ya olumsuz baktığını söylerken ittifakı olumlu görenlerin oranı yüzde 21’de kaldı.

En olumsuz bakanlar listesinde, Türkiye’yi yüzde 51 ile Yunanistan ve yüzde 42 ile İspanya takip ediyor.

Pew Araştırma Merkezi ayrıca NATO üyesi olmayan 3 ülkenin halklarının görüşünü de aldı. Bunların İsveç, Ukrayna ve Rusya olduğu açıklandı.

Rusların yüzde 60’ı ittifaka olumsuz yaklaşırken Ukrayna’da bu oran yüzde 28, İsveç’te de yüzde 28 olarak gerçekleşti.

Araştırma, 13 Mayıs – 12 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapıldı. Ankete 21 binden fazla kişinin katıldığı belirtildi.