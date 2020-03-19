NATO’dan Corona virüsü açıklaması: “Tatbikatlar iptal”

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “sanal” bir basın toplantısı düzenleyerek NATO 2019 raporunu duyurdu. Stoltenberg basın toplantısında, Corona virüsü (Covid-19) nedeniyle NATO’nun aldığı tedbirleri de açıkladı.

Konuşmasına Corona virüsten hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini ileterek başlayan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Virüs nedeniyle acı yaşayan herkese samimi desteklerimi ifade etmek istiyorum. Hayatını kaybedenler için başsağlığı dilerim, bu mücadelede zor şartlar altında her gün çaba sarf eden sağlık çalışanlarına da desteklerimi sunarım” dedi.

“NATO TATBİKATLARI ERTELENMİŞ YA DA İPTAL EDİLMİŞTİR”

Stoltenberg Corona virüsüne karşı alınan tedbirleri şöyle açıkladı;

* NATO ve üyelerimiz olarak sert tedbirler almak zorunda kaldığımız bu günlerde NATO’nun temel görevi olan üyelerimizin savunması için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu süreçte bazı askeri personelimizde Covid-19 tespit edildi ve karantinaya alındılar. Bu nedenle NATO tatbikatları ertelenmiş ya da iptal edilmiştir. Ancak başta Afganistan ve Kosova olmak üzere NATO misyon görevleri kesinti olmaksızın devam edecektir.

* Görülmedik bir kriz yaşıyoruz, daha önce de krizler atlattık, bu krizi de birlikte atlatacağız.

* 2019 yılı NATO’nun uyumlu çalışmasını sağlamak için köklü adımlar attığımız bir yıl oldu, aynı zamanda 70. kuruluş yıl dönümümüzü kutladık.

“HALKIN NATO’YA GÜVEN DUYDUĞUNU GÖRDÜK”

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 2019 yılında ittifak üyesi 29 ülkede 29 bin katılımcı ile büyük bir anket yapıldığını bildirdi.

* Yaptırdığımız anketler sonucu NATO üyesi ülkelerde halkın NATO’ya güven duyduğunu gördük İttifak içindeki insanların yüzde 81’i Kuzey Amerika ile Avrupa arasında güvenlik ve emniyet konusunda iş birliğinin önemli olduğuna inanıyor.

* Müttefik vatandaşları, temel kolektif savunma ilkesine kesinlikle katılıyorlar. Yüzde 76’sı diğer NATO müttefiklerinin saldırı durumunda kendilerinin savunulmaları gerektiğine katılıyor. Yüzde 71’i kendi ülkelerinin başka bir müttefiki savunmak için harekete geçmesi gerektiğine katılıyor. Yüzde 60’ı ülkelerinin NATO üyeliğinin saldırıya uğrama olasılığını azalttığına inanıyor.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 2019 yılında NATO’nun savunma yatırımlarını arttırarak savunma gücünün desteklendiğini, Rusya’nın hukuka aykırı davranışlarına karşı bir durduklarını ifade etti. Afganistan ve Irak’ta terörle mücadele amaçlı eğitim faaliyetlerinde bulunulduğunu dile getiren Stoltenberg, 5G teknolojisi için eksiklerin tespit edildiğini, ayrıca NATO’nun siyasi yönden de güçlendirilmeye başlandığını belirtti.

Kuzey Makedonya ile katılım anlaşmasının imzalandığını ifade eden Stoltenberg, Kuzey Makedonya’nın çok yakında yeni bir NATO üyesine dönüşmesini sabırsızlıkla beklediğini bildirdi. İHA