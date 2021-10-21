NATO’dan dikkat çeken Afganistan açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Afganistan’ın teröristler için yeniden ideal bir bölge haline gelmesini istemiyoruz” ifadelerini kullanarak, “İttifak üyelerimiz tüm terör tehditlerine karşı uzaktan saldırı konusunda hazırlar” uyarısında bulundu.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Afganistan, Rusya, Çin ve NATO-AB ilişkileri gibi konuların ele almak üzere bir araya gelen NATO Savunma Bakanları’nın ilk günkü oturumları sona erdi.

“YENİ BİR PLANI KABUL ETTİ”

İlk günün ardından basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun daha güçlü bir savunma politikası konusunda kararlı olduğunu ifade ederek, “Bugün ittifak üyesi ülkelerin bakanları kriz ve çatışma durumlarında birliğimizi savunmak için yeni bir planı kabul etti. Saygın bir savunma kapasitesi için doğru yerde doğru zamanda doğru güce sahip olabilmemiz için. 1 milyarı bulan vatandaşlarımızı tüm tehditlere karşı korumak için. Kapasite hedeflerimiz konusunda da bakanlarımız anlaştılar. Bu hedefler daha saygın bir savunmaya sahip olmamızı sağlayacak” dedi.

“RUSYA’NIN İSTİKRARI BOZAN DAVRANIŞINI TAKLİT ETMİYORUZ”

Rusya’nın da toplantıda ele alındığını bildiren Stoltenberg, “Rus füze sisteminin tehdidine karşı da bakanlarımız görüştü, Rusya’nın istikrarı bozan davranışını taklit etmiyoruz. Avrupa’da yerleşik olan karada konuşlu nükleer füze unsurlarımızı kaydırmak gibi bir niyetimiz yok. Bu nedenle bu tehdide cevap vermek adına politik ve askeri olarak dengelenmiş bir paket hazırladık” ifadelerini kullandı.

AFGANİSTAN AÇIKLAMASI

NATO savunma bakanlarının Afganistan’ı da görüştüğünü bildiren Stoltenberg, şu ifadeleri kullandı;

*Bu öğleden sonra ayrıca Afganistan’ı da ele aldık. Afganistan’ın teröristler için yeniden ideal bir bölge haline gelmesini istemiyoruz. Çok dikkatli bir şekilde Afganistan’da toplanmaya çalışan uluslararası terör gruplarının faaliyetlerini yakından izliyoruz.

*İttifak üyelerimiz tüm terör tehditlerine karşı uzaktan saldırı konusunda hazırlar. Taliban’ın terörle mücadele, güvenli geçiş ve insan hakları konularındaki sözlerini tutmasını bekliyoruz. 120 bin Afgan’ın durumunu da görüştük.

*Özellikle NATO için çalışan 2 Bin Afgan ve ailesinin yerleştirilmesini görüştük. İttifak üyelerinin paylaşım çabalarını selamlıyorum.

Uluslararası teröre karşı mücadelede ABD ile yakın çalıştıklarını aktaran Stoltenberg, “Yarın üyelerimiz DEAŞ’a karşı uluslararası koalisyon konusunda bir toplantıya NATO bünyesinde katılacaklar” dedi.

“AB’NİN ÇABALARI NATO’NUN ÇALIŞMALARINI TAMAMLAYICI OLACAKTIR”

Avrupa Birliği’nin (AB) kendi savunma politikası ve kapasitesini arttırmaya yönelik açıklama ve girişimleri hakkında bir soru üzerine Stoltenberg, “AB’nin savunma alanındaki çabalarını selamlıyorum. Avrupa bunu yapacağını çoktandır söylüyor. Ben somut bir teklif görmedim. Eğer savunma kapasitesi artarsa bu NATO için avantaj demektir. AB üyeleri NATO üyesidir. AB’nin çabaları NATO’nun çalışmalarını tamamlayıcı olacaktır. Bu güçler ulusal görevlere yarayacak ama aynı zamanda NATO’ya da hizmet edecektir” ifadelerini kullandı.

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