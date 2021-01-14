NATO'dan Libya'ya destek mesajı

BRÜKSEL (AA) – NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Libya'da siyasi durum ve güvenlik koşulları elverdiğinde NATO'nun bu ülkeye destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Stoltenberg, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild Gazvani ile görüşmesinden sonra düzenlenen basın toplantısında, bölgesel gelişmeler ve Libya'daki durumu görüştüklerini söyledi.

Libya'da ekimde ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını hatırlatan Stoltenberg, ülkede siyasi çözüm için tüm tarafları Berlin sürecine ve BM öncülüğündeki çabalara destek vermeye çağırdı.

Stoltenberg, "Siyasi durum ve güvenlik koşulları izin verdiğinde Libya'ya hava savunması ve güvenlik kurumlarının oluşturulmasında destek vermeye hazırız." dedi.

Libya ve Afrika'nın diğer bölgelerindeki Rus askeri mevcudiyetinden endişeli olup olmadığı sorulan Stoltenberg, şunları söyledi:

"Sadece Afrika ve Libya'da değil, Suriye ve Karadeniz ve Baltıklar'daki Rus mevcudiyeti yakından takip ettiğimiz bir konu. Bu bölgelerde Rusya'nın artan askeri mevcudiyetini görüyoruz. Bu bizim için büyük bir endişe kaynağı. Rus askeri mevcudiyeti nedeniyle NATO, güçlerinin hazırlık seviyesi artırmış, yeni imkanlara yatırım yapmış ve NATO'yu daha iddialı bir Rusya'ya karşı uyarlamış durumda."

Stoltenberg, Libya'da Rusya'nın savaş uçakları ve Rusya tarafından mali ve askeri kaynaklarla desteklenen paralı askerler bulunduğunu belirterek, "NATO için bu durum Libya'da siyasi çözüme ulaşılması için BM öncülüğündeki çabaların desteklenmesinin önemini gösteriyor." ifadesini kullandı.

– "Biden ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum"

ABD Kongresinde Donald Trump taraftarlarının düzenlediği baskını nasıl değerlendirdiği sorulan Stoltenberg, "Washington'da demokratik kurumların kalbine düzenlenen saldırının kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Stoltenberg, baskından kısa süre sonra 3 Kasım 2020'deki seçimin sonucuna saygı gösterilmesi çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, "ABD'nin demokratik kurumlarına inancım tam. Barışçıl bir geçiş dönemini ve ABD'nin yeni başkanı olacak Joe Biden ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.

Biden'in transatlantik bağlara ve ABD ile Avrupa arasındaki iş birliğini güçlendirmeye inandığını belirten Stoltenberg, "ABD Kongresine düzenlenen baskının sorumlularından hesap sorulmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Demokrasi her zaman şiddete galip gelmeli. ABD'nin demokratik kurumlarının bu zorlukların üstesinden geleceğine inanıyorum." dedi.