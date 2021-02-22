NATO'nun “Dynamic Manta 2021” tatbikatı başladı

ROMA (AA) – NATO'nun denizaltı savunma harbine yönelik hava, su üstü ve deniz altındaki iş birliğini geliştirmek ve savaşa hazırlık kapsamında eğitim amacıyla düzenlediği "Dynamic Manta 2021" tatbikatı başladı.

NATO Deniz Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sicilya Adası'nın doğu kıyılarında bu yıl 21'incisi icra edilmeye başlanan tatbikata, ABD, Almanya, Belçika, Fransa, İtalya, İspanya, Türkiye ve Yunanistan olmak üzere toplam 8 ülke katılıyor.

Açıklamada, Dynamic Manta tatbikatının amacının, tüm katılımcılara denizaltı savunma ve su üstü harbi becerilerinde birlikte çalışabilirliklerini ve yeterliliklerini artırmak için zorlu bir savaş eğitimi sunmak olduğu belirtildi.

Tatbikat boyunca her su üstü gemisi farklı denizaltı savaş operasyonlarını idare etme fırsatına sahip olacak ve buna karşın denizaltılar da su üstü gemiler ve hava araçlarıyla koordineli şekilde hedeflerini yakalanmadan avlamaya çalışacak.

Tatbikata, 8 ülkeden 5 su üstü gemisi, 5 denizaltı, 5 deniz karakol uçağının yanı sıra Fransız uçak gemisi Charles De Gaulle ve görev grubunun da katılacağı bilgisi paylaşıldı.

– Charles de Gaulle uçak gemisi ve görev grubu, sınırlı katılım gösterecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen NATO Deniz Komutanı Birleşik Krallık'tan Koramiral Keith Blount, "Bu canlı tatbikat, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) NATO'nun dayanıklılığını ve hazırlık kapasitesinin değiştirmediğini gösterecek." ifadesini kullandı.

NATO Deniz Komutanlığı Komutan Yardımcısı Fransız Koramiral Didier Piaton da tatbikattan önce çevrim içi olarak düzenlenen basın toplantısında, tatbikata ev sahipliği yapan İtalya'ya teşekkür ederken, bu yılki tatbikatta yer alacak Fransa’nın Charles de Gaulle uçak gemisi ve görev grubunun, sınırlı bir katılım göstereceğini belirtti.

NATO Denizaltı Komutanlığı Komutanı Tuğamiral Andrew Burcher, bu kadar çok sayıda denizaltıyı bir havuzda toplaması açısından tatbikatın zorlu ve önemli bir eğitim olduğunun altını çizdi.

Burcher, bu tatbikatın, denizaltılar için zorlu bir ortamda denizaltı savunma harbine yönelik becerilerini geliştirmeleri açısından önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.

Dynamic Manta tatbikatlarında düzenli olarak yer alan Türk Deniz Kuvvetleri, bu yıl da Barbaros sınıfı fırkateynlerinden TCG Kemalreis (F-247) ve Gür sınıfı denizaltılarından TCG Çanakkale (S-358) ile katılıyor.

NATO tatbikatı, 5 Mart'ta sona erecek.